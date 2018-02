Bundesfamilienministerin Barley hat das 2015 eingeführte Elterngeld Plus als "vollen Erfolg" bezeichnet.

Die SPD-Politikerin sagte im Bundestag, insbesondere Väter gäben an, dadurch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können. Die FDP-Abgeordnete Suding kritisierte, dass die Regierung nicht hinterfrage, warum nur 28 Prozent der Anspruchsberechtigten das Elterngeld Plus beantragten. Der AfD-Politiker Reichardt nannte es eine Farce, angesichts von Kinderarmut in Deutschland von einer Erfolgsgeschichte zu sprechen.



Das Elterngeld Plus ist für Mütter und Väter gedacht, die in Teilzeit an ihren Arbeitsplatz zurückkehren wollen. Sie können die Leistung 24 statt 12 Monate lang beziehen, allerdings halbieren sich dadurch die monatlichen Ansprüche.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.