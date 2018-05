Der schleswig-holsteinische Landeselternvertreter Axel Briege hat die Kita-Gebühren als Zusatzsteuer für Familien kritisiert.

Dass für Kitas gezahlt werden müsse, sei im Vergleich zur Schule überhaupt nicht nachvollziehbar, sagte Briege im Deutschlandfunk. Es gehe dabei auch um ein Problem der Wahrnehmung. Eine Kita werde in erster Linie als Betreuung für die Kinder wahrgenommen und nicht als Bildungseinrichtung. Was dort stattfinde und was die Fachkräfte in den Kitas leisteten, habe aber auch einen hohen Wert für die Gesellschaft. Briege erklärte weiter, einer Studie zufolge verzinse sich jeder Euro, der in Kitas investiert werde, mit 13 Prozent - volkswirtschaftlich gesehen. Kinder seien Zukunft. Daher sei es nicht nur Aufgabe der Eltern, sondern der ganzen Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass Kinder die bestmöglichen Startchancen bekommen.



Anlass für das Gespräch in der Sendung "Deutschland heute" ist eine in Gütersloh veröffentlichte Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung. Diese besagt unter anderem, dass Kita-Gebühren je nach Bundesland unterschiedlich ausfallen. Eltern in Schleswig-Holstein müssten im Ländervergleich am meisten für Kitas bezahlen, in Berlin am wenigsten.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.