Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit hat ermittelt, wann Mütter gern wieder zurück in ihren Beruf wollen - und zwar etwa drei Jahre nach der Geburt ihres Kindes.

Der Studie zufolge sehen sie diesen Zeitpunnkt im Durchschnitt als den besten an - allerdings nur für eine Arbeit in Teilzeit. Ein Vollzeitjob kommt dagegen für viele Frauen erst in Frage, wenn ihr Kind sieben Jahre alt ist. Dabei gibt es regionale Unterschiede: Im Osten Deutschlands wollen Frauen nach Angaben der Forscher früher wieder arbeiten als im Westen.



Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg hat für seine Studie mehrere tausend Frauen und Männer befragt. Väter wie Mütter wünschten sich, weniger Stunden in der Woche zu arbeiten als sie es tatsächlich müssen.