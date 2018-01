Bundeskanzlerin Merkel reist heute zu einem Kurzbesuch nach Frankreich.

In Paris trifft sie am Nachmittag mit Staatspräsident Macron zusammen. Anlass ist der 55. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Freundschaftsvertrags zwischen Deutschland und Frankreich, der am Montag begangen wird. Außerdem sollen europapolitische und internationale Fragen besprochen werden.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.