EM 2024 Deutscher Fußball-Bund bewirbt sich um Ausrichtung

Das Logo des Deutschen Fußball-Bundes. (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Der Deutsche Fußball-Bund wird sich um die Ausrichtung der Europameisterschafts-Endrunde 2024 bewerben.

Das beschloss das Präsidium des DFB in Frankfurt am Main. Bisher gibt es noch keine weiteren Kandidaten. Allerdings haben die Türkei sowie Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden als gemeinsame Bewerber Interesse bekundet. Der DFB bat außerdem die Organisation Transparency International den Bewerbungsprozess zu begleiten. Grund dafür ist die Affäre um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland, die den DFB belastet hatte.