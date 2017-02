EM 2024 Türkei bewirbt sich um Ausrichtung des Turniers

Wird der EM-Pokal 2024 in Deutschland vergeben? Die Türkei hat etwas dagegen. (Imago)

Die Türkei hat offiziell ihre Kandidatur für die Fußball-Europameisterschaft 2024 verkündet.

Man sehe sich in der Lage, jedes große Sportereignis zu organisieren, sagte der Chef der Türkischen Fußballföderation, Demirören, in Istanbul. Auch Deutschland hat sein Interesse an einer Ausrichtung der EM bekundet. Am 3. März läuft die Bewerbungsfrist bei der UEFA ab.