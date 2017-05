Als Soloinstrument beginnt sich der Kontrabass eigentlich erst in unseren Tagen ein wenig mehr zu etablieren und die engen Grenzen des ewigen "Fundaments im Orchester" zu verlassen. Komponisten schreiben Kammermusik- und Solowerke für das Instrument. Immer mehr Bassisten treten solistisch auf. Es wurden einige Kontrabass-Ensembles gegründet. Nicht zu vergessen ist die Vielseitigkeit des Instruments, das außer in der Klassik auch in Rock und Jazz zum Einsatz kommt. Die Musikszene zeigt die neu gewonnene Attraktivität des Bassriesen, seine Möglichkeiten und Grenzen, seinen besonderen Reiz und Herausforderungen.