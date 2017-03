Der chinesische Mobiltelefon-Hersteller ZTE und die USA haben sich im Streit über die Verletzung von Sanktionen gegen den Iran auf einen Milliarden-Vergleich geeinigt.

Nach Angaben der US-Regierung willigte ZTE ein, zunächst 892 Millionen Dollar zu zahlen. Eine weitere Zahlung über 300 Millionen Dollar ist für sieben Jahre ausgesetzt und wird bei weiteren Verstößen fällig. Außerdem bekannte sich das Unternehmen als Teil der Vereinbarung in mehreren Anklagepunkten für schuldig.



ZTE hatte in den Jahren 2010 bis 2016 teilweise von US-Partnern hergestellte Telekommunikationsausrüstung an den Iran geliefert. Damit verstieß es gegen das Embargo, das die USA wegen des Atomprogramms des Landes verhängt hatten.