Emma Morano erlebte zweimal den Jahrhundertwechsel. Mit 117 Jahren galt sie als ältester Mensch der Welt und als einzige mit einem Geburtsdatum vor 1900. Sie starb in Verbania in Norditalien.

Ihr Geburtsdatum lautet 29. November 1899. Damit hielt sie gleich zwei Rekorde unter den weltweit registrierten Menschen - denn sie war nicht nur ältester Mensch, sondern auch die einzig noch lebende Person aus dem 19. Jahrhundert. Geboren in Civiasco im Piemont verbrachte sie ihr Leben seit 1938 am Lago Maggiore in der Stadt Verbania. Der Umzug hatte einen Grund: Sie trennte sich von ihrem gewalttätigen Ehemann und schwor, sich nie wieder zu binden, beschreibt die FAZ die damalige Situation in einem Portrait über Emma Morano. Sie arbeitete in einer Jute-Fabrik, später in einer Schulküche.



Politisch und gesellschaftlich war sie Zeitzeugin großer Veränderungen. Als sie auf die Welt kam, regierte Umberto I. das Königreich Italien. Sie erlebte zwei Weltkriege und den Faschismus. Rechnet man zurück, hat Emma Morano mehr als 90 italienische Regierungen kommen und gehen sehen.



Einer britischen Zeitung erzählte sie einmal, ihre Gesundheit verdanke sie dem täglichen Verzehr von zwei rohen Eiern. Das war vor einem Jahr, da war Emma Morano schon 116.