Empfang in Berlin Kanadas Premierminister Trudeau bei Merkel

Was wird er Merkel von seinem Gespräch im Weißen Haus berichten? Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau. (dpa / picture-alliance / Ron Sachs)

Der kanadische Premierminister Trudeau trifft heute in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel zusammen.

In dem Gespräch geht es unter anderem um die Wirtschaftsbeziehungen. Am Mittwoch hatte das Europaparlament dem Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada zugestimmt. Gegner des Vertragswerks wollen vor dem Zaun des Kanzleramtes protestieren. Mit Blick auf die neue amerikanische Regierung dürften auch die internationale Lage und die Zukunft der Nato zur Sprache kommen. Trudeau hatte US-Präsident Trump am Montag im Weißen Haus besucht.



Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz wirbt dafür, dass Deutsche und Europäer nicht nur wegen Ceta stärker nach Kanada blicken. Das Land stehe in vorbildlicher Weise für eine moderne Einwanderungspolitik, die Rechtsstaatlichkeit, Integration und wirtschaftliche Vernunft miteinander verbinde, sagte der SPD-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Premier Trudeau stehe für Gerechtigkeit sowie Weltoffenheit und sei international eine der leidenschaftlichsten Stimmen für die liberale Demokratie.