Seit Mitte Januar ist bekannt: Die Glasflaschen für die Dopingproben der Athleten sind manipulierbar. Einige der angeblich so sicher versiegelten Behälter können per Hand geöffnet und wieder verschlossen werden. Das Siegel bleibt dabei ungebrochen. Ein grober technischer Fehler, der das komplette Dopingkontrollsystem über den Haufen wirft. Denn jeder Athlet kann eine mögliche positive Probe ganz einfach wegargumentieren nach dem Motto: "Da hat jemand die Flasche mit meiner Dopingprobe aufgeschraubt und was Verbotenes hineingetan. Ich bin sauber". Gegenbeweis unmöglich.

Desaster für den Anti-Doping-Kampf

Selten war eine Ausrede so einfach. Was für ein Desaster für den Anti-Doping-Kampf! Im Grunde kann das Kontrolllabor in Seoul direkt schließen. Vor vier Jahren in Sotschi war noch der russische Geheimdienst FSB nötig, um die Probenflaschen zu öffnen, Doping-Urin gegen sauberen auszutauschen und mit unversehrtem Siegel wieder zu schließen. Das war kriminell und Betrug in ganz großem Stil. Heute ist nicht einmal mehr ein Geheimdienst erforderlich.



Wir alle können offenbar einige Flaschen der Schweizer Firma Berlinger ganz einfach aufdrehen. Dabei hat der Marktführer in Sachen Doping-Kontrollausstattung die Probenflaschen nach dem Skandal von Sotschi extra verändert. Alles sollte sicherer werden. Ergebnis: Genau das Gegenteil ist der Fall. Wie das passieren konnte? Wir wissen es nicht. Das Familienunternehmen wirbt auf seiner Internetseite, es stelle die "sichersten Behälter für Anti-Doping-Proben weltweit" her. Das ist jetzt widerlegt.

Doping-Kontrollsystem in der Krise

Berlinger hat ein Problem. Und stürzt damit das weltweite Doping-Kontrollsystem in die Krise. Heute hat das Unternehmen mit einer Pressemitteilung reagiert und schreibt, bei den Winterspielen solle eine "adaptierte Verschluss-Mechanik" zum Einsatz kommen. Von "sicheren Lösungen für saubere Spiele und glaubwürdige Kontrollen" ist die Rede und von Transparenz natürlich. Klingt nicht gerade nach einem konkreten Plan. In acht Tagen gehen die Winterspiele los. Hinter dem Doping-Kontrollsystem steht ein riesengroßes Fragezeichen und das wird auch nicht verschwinden. Wer wird in Pyeongchang mit sicherem Gefühl seinen Urin abgeben? Sportrechtler in aller Welt sitzen wahrscheinlich schon an ihren Schreibtischen und verfassen eine Verteidigungsstrategie für Athleten, die positiv getestet wurden. Ganz sicher werden ihnen gute Argumente einfallen.

Keine Urinkontrollen sind besser als unsichere

Das also soll das? Macht es nicht mehr Sinn, die "adaptierte Verschluss-Mechanik" in Ruhe zu überarbeiten, besser zu machen und vor allem "fälschungssicher"? Und bis dahin: Kontrolllabor zu, kein Urin in Fläschchen abfüllen und stattdessen Pinkelpause in Pyeongchang! Denn in diesem Fall sind keine Urinkontrollen besser als unsichere.