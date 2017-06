Ab 2019 ist Schluss mit dem Finanzausgleich, wie wir ihn kennen. Bisher war es so: Die wohlhabenden Länder geben an die ärmeren ab. Zehn Milliarden Euro sind auf diese Weise im Jahr 2016 umverteilt worden. Was die Große Koalition jetzt beschlossen hat, fußt auf einer Einigung mit allen 16 Bundesländern. Es ist ein Kompromiss, der die verschiedensten politischen Bündnisse abbildet. Über alle Landes- und Parteigrenzen hinweg ist er zustande gekommen.

Von 2020 an und nach 13 dafür notwendigen Änderungen des Grundgesetzes wird der Bund dann sein Füllhorn ausschütten: Die Länder bekommen fast zehn Milliarden Euro aus der Bundeskasse für ihre Etats und werden stärker an der Umsatzsteuer beteiligt. Statt Ausgleich mehr Geld für alle!



Eine solche Regelung kommt zustande, wenn 16 Ministerpräsidenten mit einem Bundesfinanzminister verhandeln. Mag Wolfgang Schäuble ein noch so zähes Gegenüber sein, der Übermacht hatte er offenbar wenig entgegenzusetzen. Ob CDU- oder SPD-geführte Regierung, neues Ost-Bundesland oder altes aus dem Westen: Geeint hat die Länder die Aussicht auf Milliarden-Zahlungen. Dafür haben sie sich vom Bund Kompetenzen abtrotzen lassen. Vielleicht ist es überpointiert, die Einigung als Weg in den Zentralstaat zu werten, wie es Bundestagspräsident Lammert jetzt getan hat. In eine solche Richtung aber führt die Entscheidung allemal.

Wenig transparenter Verteil-Mechanismus

In der Theorie sollte der Länderfinanzausgleich für einigermaßen ausgeglichene Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik sorgen. Ein agrarisch geprägtes Bundesland durfte nicht zu weit hinter ein bevölkerungsreiches und investitionsstarkes Gebiet zurückfallen. Wie es sonst ausschauen kann, zeigen die USA. Der blühende Industriegürtel entlang der großen Seen im Osten des Landes verfiel zum Rostgürtel, aus dem die Schwer- und Metallindustrie verschwand. Die Infrastruktur verkam, ganze Landstriche verödeten. Es waren diese Gebiete mit ihrer ehemaligen Industriearbeiterschaft, in denen Donald Trump in der Präsidentschaftswahl besonders viele Stimmen einfuhr.



In der Praxis aber mutierte der Länderfinanzausgleich zum wenig transparenten Verteil-Mechanismus, der nicht etwa zum Wettbewerb anregte, sondern in dem man es sich gemütlich machen konnte. Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zahlten verlässlich, gelegentlich auch Hamburg. Und die anderen kassierten. Zusätzliche Steueraufkommen flossen fast in Gänze in den Ausgleich und lähmten eher, als dass sie anspornten. Regelmäßig kam es zu Streit. Macho-Sprüche aus Bayern, dem Geberland, trafen dann auf Opfer-Rhetorik aus Nordrhein-Westfalen oder freche Sprüche aus Berlin. Die Klagen Bayerns und Hessens vor dem Bundesverfassungsgericht markierten das Ende dieses Systems, das an und für sich Ausdruck der Solidarität unter den Ländern hatte sein sollen.

Grenzen der Verantwortlichkeit werden verwischt

Das neue System folgt bildlich dem Prinzip des geöffneten Geldsacks, dessen Münzen allein durch ihre schlichte Masse die Unterschiede nivellieren. Schließlich ist genug für jeden da und für die notorischen Empfängerländer Saarland und Bremen ohnehin 400 Millionen Euro im Jahr. Dafür hat man die alleinige Zuständigkeit für Planung, Bau und Erhalt der Autobahnen an den Bund gegeben und ihm Rechte in der Lehrerausbildung sowie im kommunalen Schulwesen eingeräumt.



So wünschenswert die Unterstützung von Schulen etwa sein mag, ganz klar werden künftig Grenzen der Verantwortlichkeit verwischt. Der Bund wird mächtiger, das System undurchschaubarer. Und das in einer Gesellschaft, die Transparenz als erstes Gebot schätzt. Die Länder haben sich schlicht kaufen lassen. Statt den Finanzausgleich zu reformieren und über Anreiz-Mechanismen nachzudenken, wird lediglich mehr Geld in das System gepumpt.



Der Länderfinanzausgleich war komplex und undurchschaubar. Doch erfüllte der politische Streit seinen Zweck und machte nachdenklich. Was lief denn tatsächlich besser in Bayern? Wo hatte NRW sich womöglich zu stark von der Zechen- und Kumpel-Inszenierung lähmen lassen? Das neue Modell verwischt die Grenzen zwischen Bund, Land und Kommune. Es macht Ungleiche gleich. Weil sie alle zu Geld-Empfängern werden.

Peter Pauls (Stefan Worring)Peter Pauls, Jahrgang 1953, studierte Germanistik und Sozialwissenschaften an der Universität in Köln. Er ist seit 1977 beim "Kölner Stadt-Anzeiger" tätig. Im Jahr 1980 absolvierte er ein Volontariat in der Mantelredaktion und arbeitete anschließend in der Lokal- und der Bezirksredaktion. 1989 wechselte er in die Politikredaktion und von 1995 bis 1998 war er Afrika-Korrespondent mit Sitz in Johannesburg, bevor er bis 2002 Stellvertretender Chefredakteur des "Kölner Stadt-Anzeiger" wurde. In den Jahren 2002 bis April 2009 war Peter Pauls Beauftragter des Herausgebers Alfred Neven DuMont und seit Mai 2009 ist er Chefredakteur des "Kölner Stadt-Anzeiger".