Für all diejenigen, denen wirklich etwas an Musik in unserem Land liegt, war das heute ein guter Tag. Und im Grunde muss man Farid Bang und Kollegah, den beiden Rappern, die kürzlich mit dem Echo ausgezeichnet wurden, sogar dankbar sein. Nicht für die menschenverachtenden Ideen, die sie mitunter ihn ihren Texten transportieren. Aber dafür, dass sie mehr oder minder aktiv dabei mitgewirkt haben, dem Echo den Garaus zu machen.

Ein Preis, von dem die meisten Musiker, Produzenten oder Journalisten längst wussten, dass Inhalte bei der Vergabe eher eine untergeordnete Rolle spielten. Trotzdem haben sie das glamouröse Schmierentheater vielfach mitgemacht, ganz gleich ob Pop-, Klassik- oder Jazz-Musiker ausgezeichnet wurden.

Skandal mit positivem Nebeneffekt

Den Veranstaltern, also dem Bundesverband der Musikindustrie, war es ziemlich egal, wer da einen Echo für was auch immer bekam. Ein bisschen Verkaufszahlenarithmetik hier, ein bisschen undurchsichtige Jury dort, ein letztlich total versagender Ethik-Rat und am Ende haben wir die Preisträger. Aber natürlich nur, wenn der Proporz stimmte. Wenn ein Plattenlabel eine gewisse Summe für die Ausrichtung der Echo-Galas hinblätterte, dann musste natürlich auch der ein oder andere Preis für deren Künstler herausspringen. Macht ja sonst auch wenig Spaß, wenn man für die Zeche bezahlt und nachher womöglich den anderen beim Gewinnen zuschauen muss.

Der Echo war eben schon immer hauptsächlich ein Marketinginstrument der Musikindustrie, der allerdings vielerorts auch als Qualitätssiegel missverstanden wurde. Wenn ein Marketinginstrument zur Belastung wird, dann trennt man sich als Organisation davon. Genau dies ist jetzt passiert. Dass der Echo-Skandal auch eine Diskussion über Antisemitismus in der Mitte unserer Gesellschaft ausgelöst hat, ist ein positiver Nebeneffekt.

Antisemitismus verbreiteter als gedacht

Die Musik von Farid Bang und Kollegah verkauft sich millionenfach. Und zu ihren Kunden gehören sicher nicht nur Musikfans mit arabisch-türkischem Migrationshintergrund. Mit dieser Problematik müssen wir uns offen und ehrlich auseinandersetzen - ohne vorschnelle Urteile zu fällen. Denn, jede Wette: Antisemitismus begegnet einem auch im Opernhaus, der Philharmonie oder im Jazzclub.



Viele Musiker quer durch alle Genres haben ihren Echo bereits zurückgegeben. Das verdient Respekt und Anerkennung. Diejenigen, die ihren Echo behalten wollen, sollten jedoch nicht an den Pranger gestellt werden. Denn eine Vielzahl von Echo-Preisträgern der Vergangenheit waren trotz der undurchsichtigen Vergabepraxis zweifellos preiswürdig und können nach wie vor stolz auf ihre Auszeichnung sein.