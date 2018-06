Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland bekanntgegeben. Wie er im Trainingslager in Eppan in Südtirol mitteilte, strich er Torwart Bernd Leno sowie die Feldspieler Nils Petersen, Leroy Sané und Jonathan Tah aus dem vorläufigen Aufgebot.

Dass Petersen und Tah gestrichen werden - damit hatten viele gerechnet, auch Sané hatte sein WM-Ticket angesichts durchschnittlicher Vorstellungen im DFB-Team keineswegs sicher. Die Nichtnominierung von Bernd Leno dagegen darf als echte Überraschung gelten - ist sein Torwart-Konkurrent Kevin Trapp bei seinem Verein Paris Saint Germain doch seit geraumer Zeit ohne Spielpraxis.



Löw sprach von einer schwierigen und "wahnsinnig knappen" Entscheidung. Er habe mit allen vier gesprochen, und die Enttäuschung sei bei den Spielern groß gewesen. Auch mit dem Mannschaftsrat sei die Entscheidung anschließend erörtert worden.



Löw betonte, das Trainerteam habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Man habe sowohl die Einheiten im Trainingslager als auch die bisherigen Spiele der vier bewertet und alle Daten zusammengefasst. Es sei nun mal seine Aufgabe, das Große und Ganze zu sehen und darauf zu achten, dass der Kader ausgeglichen besetzt sei und man variabel auf Spielsituationen regieren könne.



Löw bedankte sich bei den Gestrichenen für ihren "tollen Beitrag" für die Mannschaft: Die vier Spieler hätten sich in Südtirol "richtig reingehängt" und um ihren Platz gekämpft. Ihre Teilnahme am Trainigslager habe für den Kader einen echten Mehrwert bedeutet.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.