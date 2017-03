Die Pläne für den Bau unterirdischer Stromtrassen quer durch Deutschland werden konkreter.

Die Netzbetreiber Tennet, Transnet BW und 50 Hertz haben Routen-Vorschläge erarbeitet. In diesen Korridoren soll Windstrom von den Küsten in den Süden transportiert werden. Die Anträge für die beiden sogenannten Strom-Autobahnen "Suedlink" und "Suedostlink" sollen noch in diesem Monat bei der Bundesnetzagentur eingereicht werden. Bei den Trassenverläufen wurden mehr als 9.000 Hinweise aus der Bevölkerung berücksichtigt. Wo exakt die Stromtrassen gebaut werden, wird erst in fünf Jahren feststehen. Strom soll ab 2025 fließen.