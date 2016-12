Energiearmut in Deutschland Ohne Licht unterm Weihnachtsbaum

Das Wohnzimmer erstrahlt in der Christbaumbeleuchtung, die Wohnung schön warm und alle in freudiger Erwartung? Nicht in allen deutschen Haushalten ist das am Weihnachtsabend so. Tausende Menschen sitzen auch in diesem Jahr ohne Licht unterm Weihnachtsbaum, weil ihnen der Strom abgeschaltet wurde und sie die Rechnung nicht bezahlen konnten.

Von Petra Emsinger