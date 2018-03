Der Bund will mit einer Garantie in Milliardenhöhe Gaslieferungen aus Aserbaidschan ermöglichen.

Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus einem Brief von Finanzstaatssekretär Spahn an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im Bundestag, Boehringer, hervor. Geplant ist demnach eine Bundesgarantie für den Kredit einer deutschen Bank über 1,2 Milliarden Euro, die einem aserbaidschanischen Staatsunternehmen gewährt werden soll. Durch die Gaslieferungen solle ein wesentlicher Beitrag zur Sicherstellung der Gasversorgung Europas und Deutschlands geleistet werden, heißt es in dem Schreiben weiter.

