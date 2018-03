Der Energiekonzern Innogy steht offenbar kurz vor der Zerschlagung.

Vorstandschef Tigges sagte bei der Bilanzpressekonferenz in Essen, Innogy wolle seine Kosten bis 2020 um 400 Millionen Euro senken. Zu den Zerschlagungsplänen des RWE-Mutterkonzerns und E.on werde er sich zu einem späteren Zeitpunkt offiziell äußern.



Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, die geplante Neuordnung bei den Energieversorgern zu unterstützen. Verdi-Chef Bsirske sagte in Potsdam, die Pläne seien ein Mega-Deal in der Größenordnung von 43 Milliarden Euro, den die Gewerkschaften begrüßten.



Rund 40.000 Mitarbeiter sind bei Innogy beschäftigt. Unter ihnen herrscht die Sorge, dass es durch die Zerschlagung zu einem Stellenabbau kommt - beispielsweise im Vertrieb oder in der Verwaltung.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.