Bundeskanzlerin Merkel hat die geplante Neuordnung bei den Energiekonzernen Eon und RWE grundsätzlich begrüßt.

Sie habe Vertrauen in die Konzerne, dass sie die beste Variante für die Energiewende schafften, sagte Merkel in Berlin. Im Koalitionsvertrag habe der schnellere Ausbau von Trassen eine große Bedeutung. Eon will zunächst die RWE-Ökostrom- und Netztochter Innogy komplett übernehmen. Im Gegenzug soll RWE an Eon beteiligt werden. Eon soll das Netzgeschäft erhalten, die erneuerbaren Energien sollen bei RWE vereint werden. Innogy würde zerschlagen.



Verdi-Chef Bsirske sagte in Potsdam, die Pläne seien ein Mega-Deal in der Größenordnung von 43 Milliarden Euro, den die Gewerkschaften begrüßten. Rund 40.000 Mitarbeiter sind bei Innogy beschäftigt. Unter ihnen herrscht die Sorge, dass es durch die Zerschlagung zu einem Stellenabbau kommt - beispielsweise im Vertrieb oder in der Verwaltung.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.