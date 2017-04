Russland und Weißrussland haben ihren Konflikt über Öl- und Gaslieferungen beigelegt.

Die Präsidenten Putin und Lukaschenko erklärten nach einem Treffen in St. Petersburg, in mehrstündigen Verhandlungen seien alle Probleme gelöst worden. Nach Angaben Moskaus verpflichtete sich die Regierung in Minsk dazu, Schulden von über 720 Millionen Dollar bei Russland zu begleichen. Dafür gewähre Moskau den Weißrussen einen Rabatt für die kommenden beiden Jahre. Einen Vertrag sollen die Regierungen binnen zehn Tagen ausarbeiten. Zudem habe man sich auf einen einen Fahrplan für eine Energiekooperation verständigt.



Lukaschenko erklärte, darüber hinaus sei ausführlich über Sicherheitsfragen gesprochen worden. Details nannte er nicht.