Bundeswirtschaftsminister Altmaier will bei Gesprächen in der Ukraine und in Russland für ein energiepolitisches Gesamtkonzept werben.

Es gehe darum, die Versorgung in Europa zu sichern, erklärte der CDU-Politiker in Berlin vor seinem Abflug nach Kiew. Dort dürfte das umstrittene Ostsee-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 ein wichtiges Thema sein, ebenso wie die künftige Rolle der Ukraine als Erdgas-Transitland. Am Montag wird Altmaier nach Moskau weiterreisen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.