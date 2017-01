ENF-Fraktion Rechte Parteien in Europa erhoffen sich von Trump Rückenwind

Geert Wilders, Marine Le Pen und Frauke Petry (dpa picture alliance / Thomas Frey)

Vertreter europäischer Rechtspopulisten fühlen sich nach der Wahl von US-Präsident Trump in ihrem Kurs bestätigt.

Die AfD-Vorsitzende Petry sagte auf einem Kongress der ENF-Fraktion des Europaparlaments, der neue US-Präsident habe den Weg aus einer Sackgasse gewiesen; dies wolle man auch für Europa tun. Die Chefin des rechtsextremen französischen Front National, Le Pen, betonte, sie sehe in Trumps Antrittsrede Hinweise für Gemeinsamkeiten. Der AfD-Kovorsitzende Meuthen warnte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor einer zu starken Annäherung seiner Partei an den Front National. Zur Begründung verwies er auf Le Pens protektionistische Wirtschaftspolitik.



Gegen den Kongress der Rechten gingen in Koblenz rund 5.000 Demonstranten auf die Straße. Grünen-Chefin Peter wertete das Treffen als Kampfansage an die Demokratie. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD rief die Teilnehmer auf, sich für ein freiheitliches Europa einzusetzen. Luxemburgs Außenminister Asselborn sagte, er wende sich gegen ein braunes Europa.