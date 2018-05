In England haben die Kommunalwahlen begonnen.

Dabei wird in mehr als 150 Bezirken über rund 4.400 Mandate entschieden. Gut 40 Prozent davon sind in der Hauptstadt London zu vergeben. Angesichts des geplanten Ausstiegs Großbritanniens aus der EU gilt die Wahl als Stimmungstest für die Konservative Partei von Premierministerin May, die bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr ihre absolute Mehrheit verloren hatte. Die Wahlllokale in England sind bis 22 Uhr Ortszeit geöffnet.

