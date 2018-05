England Politologe: Kommunalwahlen als Stimmungstest

In England haben die Kommunalwahlen begonnen. Hier werde sich zeigen, ob die Wähler immer noch Vertrauen in Regierungschefin Theresa May haben oder ob der Schwung in Richtung des Oppositionsführers Jeremy Corbyn gehe, sagte des britische Politologe Anthony Glees im Dlf.

Anthony Glees im Gespräch mit Dirk-Oliver Heckmann

