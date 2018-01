Phil Neville ist gerade zum neuen Cheftrainer der englischen Frauen-Fußballnationalelf ernannt worden und sieht sich einen Tag später mit Sexismus-Vorwürfen konfrontiert.

Dabei geht es nach einer Reihe britischer Medienberichte um Tweets aus dem Jahr 2012. Inzwischen ist das Twitterkonto @fizzer18 sogar gelöscht worden. In einem der umstrittenen Tweets heißt es: "Guten Morgen Männer, ein paar Stunden Cricket rüsten mich gut für den Tag." Auf die Frage, warum er nur "Männer" erwähnte, antwortete Neville dann: "Als ich sagte, 'Guten Morgen Männer', dachte ich, dass die Frauen damit beschäftigt seien, Frühstück zu machen, sich um die Kinder zu kümmern oder Betten zu machen - sorry: Guten Morgen, Frauen." In einem anderen Tweet schrieb er: "Ihr Frauen wollt immer Gleichberechtigung, bis es darum geht, Rechnungen zu bezahlen #Heuchler". All das bringt ihm im Netz gerade viel Kritik ein - nach dem Motto: So jemanden macht man zum Nationaltrainer der Frauenelf?



Phil Neville war gestern erst ernannt worden und hatte daraufhin gesagt, es gebe keine größere Ehre, als sein Land zu repräsentieren. Der Ex-Fußballer, der seine Karriere 2013 beim FC Everton beendete, war vorher auch bei Manchester United und feierte in seinen elf Jahren dort auch den legendären Sieg gegen Bayern München im Endspiel 1999.



Die Frauennationalelf hatte eigentlich gerade erst einen Trainerskandal: Im vergangenen September wurde der Waliser Mark Sampson nach einem Rassismus-Skandal als Coach entlassen. Neville war im übrigen wohl nicht erste Wahl als neuer Trainer. Laut SID wurde auch die frühere Bundestrainerin Silvia Neid angefragt, sie sagte aber ab.



Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.