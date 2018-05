Human Rights Watch hat auf die Gefahren des neuen Immobiliengesetzes in Syrien hingewiesen.

Das Regime in Damaskus erlaube sich durch die Gesetzgebung, privates Eigentum zu beschlagnahmen, Bewohner zu vertreiben und Flüchtlinge von der Rückkehr abzuhalten, teilte die Menschenrechtsorganisation in New York mit. Der Erlass vom April gibt Immobilieneigentümern in Teilen Syriens einen Monat Zeit, um Besitznachweise zu erbringen, andernfalls können sie enteignet werden. Viele Flüchtlinge trauen sich jedoch aus Angst vor Verhaftungen nicht in den Machtbereich von Staatschef Assad.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.