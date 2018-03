Die Bundesanwaltschaft hat im Fall des aus Berlin verschleppten vietnamesischen Konzernchefs Trinh Xuan Thanh Anklage erhoben.

Wie die Behörde mitteilte, wird einem 47-jährigen Vietnamesen vorgeworfen, Trinh und seine Begleiterin im vergangenen Juli entführt zu haben. Die Anklage lautet darüber hinaus auf geheimdienstliche Agententätigkeit. Die Entführung sei von staatlichen vietnamesischen Stellen veranlasst worden. Der Beschuldigte war im August festgenommen worden; er sitzt in Untersuchungshaft.



Trinh Xuan Thanh ist inzwischen in zwei Prozessen in Vietnam jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Dem früheren Parteifunktionär und Leiter eines Baukonzerns werden Bestechlichkeit und Veruntreuung vorgeworfen. Die vietnamesische Führung gibt an, er sei freiwillig nach Hanoi zurückgekehrt.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.