Die Bundesregierung hat einen vietnamesischen Diplomaten ausgewiesen.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes handelt es sich dabei um den Vertreter des vietnamesischen Nachrichtendienstes an der Botschaft in Berlin. Er wurde aufgefordert, Deutschland innerhalb von 48 Stunden verlassen.



Begründet wurde die Ausweisung mit der Entführung eines Geschäftsmannes und ehemaligen vietnamesischen Parteifunktionärs von Berlin nach Vietnam. Der 51-Jährige, der in Deutschland Asyl beantragt hatte, soll am 23. Juli im Tiergarten zusammen mit einer weiteren Person in ein Auto gezerrt und in seine Heimat verschleppt worden sein. Dort werfen ihm die Behörden vor, als Chef einer Tochterfirma des staatlichen Öl- und Gaskonzerns PetroVietnam für Verluste von umgerechnet etwa 125 Millionen Euro verantwortlich zu sein.