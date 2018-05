Bundesaußenminister Maas hat angesichts der Entführung einer deutschen Krankenschwester in Somalia die humanitäre Arbeit Deutscher im Ausland gewürdigt.

Zu dem Entführungsfall selbst könne er sich nicht äußern, sagte Maas in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Er hege aber großen Respekt für all jene, die sich im Ausland um Hilfe für andere Menschen bemühten. Die Krankenschwester arbeitet für das Rote Kreuz. Sie war gestern in Mogadischu von Bewaffneten verschleppt worden. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz teilte mit, man sei in Kontakt mit den somalischen Behörden. Zu der Tat hat sich bislang niemand bekannt.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.