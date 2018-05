Das sogenannte Entgelttransparenzgesetz wird bislang offenbar kaum genutzt.

Wie die stellvertretende Leiterin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hannack, dem Deutschlandfunk sagte, gibt es DGB-weit nur elf Personen, die Auskunft über den Verdienst von Kollegen gefordert haben. Alle elf seien Männer gewesen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch der Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen. Präsident Alexander Zumkeller sagte ebenfalls dem Deutschlandfunk, bei Firmen bis 500 Mitarbeitern habe es gar keine Anfrage gegeben. Bei größeren Unternehmen seien es vereinzelte Fälle.



DGB-Vizechefin Hannack kritisierte, Arbeitnehmerinnen gingen gerade in kleineren Betrieben immer noch ein Risiko ein, wenn sie eine entsprechende Anfrage stellten. Möglicherweise würden sie dann bei der nächsten Beförderung nicht berücksichtigt. Zudem fordert der Gewerkschaftsbund Nachbesserungen des Gesetzes. Nötig seien verbindliche Prüfverfahren und Sanktionsmöglichkeiten. Derzeit sagten Arbeitgeber den Betriebsräten offen ins Gesicht, dass sie das Gesetz nicht umsetzten, kritisierte Hannack.



Das Entgelttransparenzgesetz gilt seit Januar. Beschäftigte können ab einer Firmengröße von 200 Mitarbeitern Informationen darüber verlangen, was vergleichbare Kollegen verdienen. Ziel ist es, dass die Arbeitgeber angehalten werden, für gleiche Jobs auch gleiches Gehalt zu zahlen. Statistiken zufolge verdienen viele Frauen weniger als Männer in vergleichbaren Positionen.

