In einigen Museen in Deutschland und Österreich haben offenbar jahrelang Kunstfälschungen als Originale gehangen - oder tun es noch. Wie die Wochenzeitung "Die Zeit" in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, hat die Berlinische Galerie bereits 2015 zwei als gefälscht entlarvte Bilder aus ihrer Dauerausstellung entfernt.

Der Stein kam demnach bereits 2007 ins Rollen, als der Kunsthändler Hendrik Berinson neben einer eigenen Leihgabe, einer Collage der Dadaistin Hannah Höch, auf eine mutmaßliche Fälschung stieß. Laut dem Bericht sind auch das Lehmbruck Museum in Duisburg, die Villa Stuck in München und die Albertina in Wien betroffen. Auch beim Londoner Auktionshaus Christie's sollen zweifelhafte Stücke aufgetaucht sein. Die Stücke stammen offenbar von einem Sammler namens Wally Koretzky. Allein in Berlin soll es um 15 bis 18 Werke gehen.

Skandal, weil hier Museen über lange Zeit getäuscht wurden

Deutschlandfunk-Kulturredakteur und Kunstkenner Stefan Koldehoff sagte, man müsse von einem Skandal sprechen, "weil offenbar über einen sehr, sehr langen Zeitraum es gelungen ist, sehr, sehr systematisch nicht nur Privatsammler, wie das ja sonst meistens der Fall ist, sondern tatsächlich öffentliche Museen - in Berlin, in Duisburg, in Wien - übers Ohr zu hauen. Und von denen müsste man eigentlich schon erwarten, dass sie die entsprechende Vorsicht walten lassen, sorgfältig prüfen, bevor sie Schenkungen, Stiftungen oder Ankäufe tätigen."

Was die Museen angeht, gehe es wohl eher um eine überschaubare Zahl von Fälschungen, "da sich der mögliche Täter tatsächlich offenbar auf den Bereich der Zehner-/Zwanziger-Jahre konzentriert hat und da sein Name ja jetzt auch bekannt ist und er sich wohl tatsächlich vor allen Dingen an die Berlinische Galerie gehalten hat", sagte Koldehoff.

Wo sind die versteigerten Werke gelandet?

Er fügte aber hinzu: "Wenn man auf der anderen Seite aber sieht, dass er offenbar zusammen mit seiner Mutter schon 1990 bei Christie's eine Auktion veranstaltet hat, ebenfalls mit russischer Avantgardekunst, bei der man jetzt auch der Meinung ist, da stimmt weder die Herkunftsgeschichte noch die Echtheit verschiedener Werke, sagt jedenfalls der Direktor der Albertina, Klaus Albrecht Schröder in Wien, dann weiß man auf jeden Fall nicht, wo diese Werke aus der Auktion alle hingegangen sind."

Bei Museen lasse sich recht schnell feststellen, wer was bekommen hat. "Aber bei den Privatleuten kommt wieder die Scham dazu und die Frage: Wollen wir das tatsächlich veröffentlichen?"

Auch die Rolle des damaligen Direktors der Berlinischen Galerie Jörn Merkert ist laut Koldehoff noch ungeklärt.