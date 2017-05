Entlassung von FBI-Chef Comey Das mutmaßliche Kalkül des Präsidenten

James Comey habe keinen guten Job gemacht, so begründete US-Präsident Donald Trump die Entlassung des FBI-Chefs. Und: Das Vertrauen der Nation in die Bundespolizei müsse wieder hergestellt werden. Die Demokraten vermuten Machtmissbrauch - Trump versuche, die Ermittlungen um seine Rolle in der Russlandaffäre zu Fall zu bringen.

Von Thilo Kößler