Sally Yates war wohl die kürzeste Justizministerin in der Geschichte der USA. Gerade 20 Tage war sie im Amt. Präsident Donald Trump hätte sie ohnehin in den nächsten Tagen durch seinen konservativen Wunschkandidaten ersetzt. Hatte sie also nichts zu verlieren? Ihre Entscheidung verdient dennoch höchsten Respekt. Die 56-Jährige hat aus Überzeugung gehandelt. Bei einer Anhörung vor drei Jahren wurde sie gefragt: Darf sich der Justizminister Anordnungen des Präsidenten widersetzen?

Trumps stärkster Gegner: die Justiz

Ihre Antwort: Der Justizminister verteidigt das Gesetz und die Verfassung. Menschen aus anderen Ländern mit gültigen Papieren nicht einreisen zu lassen, ist für die 56-jährige Topjuristin eben nicht legal. Dieses erste juristische Stoppschild ist ein wichtiges Signal für Donald Trump. Denn der neue Präsident befindet sich gerade in einer Schussfahrt: Wer sich ihm in den Weg stellt, wird umgenietet. Yates hat dieses Risiko in Kauf genommen. Sie wusste um die Konsequenzen. Trump konnte gar nichts anders handeln, als sie dafür zu entlassen. Das Machtspiel ging also 1:1 aus, aber Donald Trump bekam seinen stärksten Gegner zu spüren, die Justiz.

Demonstranten kann man ignorieren, Journalisten beschimpfen, aber Richter stehen über dem Präsidenten. Die kann er nicht einfach feuern. Und amerikanische Richter sind derzeit mit Trump-Fällen gut beschäftigt. Der Staat Washington hat gegen das Einreiseverbot geklagt, sollte die Klage erfolgreich sein, ist das Dekret vom Tisch. Auch das ist nicht neu. Obamas gesamte Einwanderungsreform wurde von Richtern in Texas gestoppt. Der Präsident kann zwar Anweisungen wie Autogrammkarten unterschreiben, aber dann kommen die Juristen und prüfen in Ruhe. Daran wird er sich gewöhnen müssen. Ein Grund ihn deswegen aus dem Amt zu heben, ist das noch nicht. Aber sein Einwanderungsstopp ist ja nicht die einzige Klage, mit der sich der neue Präsident konfrontiert sieht. Handwerker klagen, dass das Trump Hotel in Washington seine Rechnungen nicht bezahlt hat, eine Frau wegen sexueller Belästigung.

Demokraten scheinen aus ihrem Schock erwacht zu sein

Die Nachrichtenseite LawNewz listet 34 Klagen gegen Trump auf, seit seiner Wahl im November. Am Sonntag wurden am Flughafen in Washington 500 Anwälte, spezialisiert auf Einwanderungsrecht, gezählt. Es scheint, als ob die Demokraten aus ihrem Schock erwacht sind, nachdem Hillary Clinton die Wahl verloren hatte. Es war wirklich beeindruckend, wie schnell sich die Flughäfen im ganzen Land mit Menschen füllten, die riefen: "Refugees are welcome here". Doch heute kann Trump seinen wichtigsten Trumpf ausspielen, den ihm die Geschichte in die Hand gedrückt hat. Er kann einen neuen Verfassungsrichter ernennen und damit das höchste oberste Gericht über Jahre konservativ prägen. Sollte das Einreiseverbot dort irgendwann landen, könnte das ein trauriger Tag für die mutige Justizministerin Sally Yates werden, und nicht nur für sie.