Heuer: 54 Milliarden Euro mehr als erwartet. Wer soll das Geld denn Ihrer Meinung nach bekommen?

Linnemann: Ich würde es aufteilen. Ich würde ein Drittel des Geldes denjenigen zurückgeben, die die Steuern in Deutschland zahlen und diesen Staat überhaupt am Laufen halten, weil wir die vernachlässigt haben in den letzten Jahren. Ein Drittel würde ich investieren und ein Drittel in die laufenden Ausgaben und in den Schuldenabbau. Und das ist nichts anderes als das Unions-Programm der Union, was wir auch im Wahlprogramm verdeutlichen werden.

Heuer: Wolfgang Schäuble will die Bürger aber nur mit 15 Milliarden Euro entlasten. Wieviel Geld würden Sie dem Mittelstand geben? Wieviel Geld wäre dieses Drittel?

"Es gibt mehr Spielraum"

Linnemann: Ich gehe von mehr aus und da werden wir in der Partei noch eine Debatte führen müssen, wieviel es denn ist. 15 Milliarden ist schon viel, das wird auch spürbar sein, das ist mehr als zwei Cappuccino, also das, was man immer so spürt und den Eindruck in den letzten Jahren, was gemacht wurde. Aber meines Erachtens gibt es mehr Spielraum. Selbst wenn ich die Steuerquote nehme, die ja laut dem Finanzminister als Zielmarke irgendwo sich bei 20 Prozent einpendeln soll, komme ich auf mehr als 15 Milliarden, weil die Steuerquote Schätzungen zufolge gegen Ende der Legislaturperiode bei 2,7, 2,8 Prozent liegt.

Heuer: Auf wieviel Geld kommen Sie?

Linnemann: Weit mehr als 15 Milliarden. Wir in unserem Konzept der Mittelstandsvereinigung kommen auf 30 Milliarden. Das liegt aber auch daran, weil wir gerne den Kinderfreibetrag auf den Grundfreibetrag für Erwachsene erhöhen wollen. Wir möchten gerne Kinder im Steuersystem genauso behandeln wie Erwachsene. Gleichzeitig muss natürlich dann das Kindergeld auch steigen. Diesen Vorschlag unterstützt auch die CSU beziehungsweise die CSU vertritt auch diese Meinung. Deswegen kommen wir auf eine höhere Summe von 30 Milliarden. Aber selbst wenn wir "nur" den Mittelstandsbauch abbauen und den Spitzensteuersatz später greifen lassen, also das, was Herr Schäuble will, selbst da komme ich auf eine Summe von mehr als 15 Milliarden.

Heuer: Aber im Moment haben Sie einen Dissens mit Ihrem eigenen Bundesfinanzminister. Sie sagen ja den Bürgern, im Grunde kommt da doppelt so viel bei herum. Wie wollen Sie das lösen?

Linnemann: Ich finde, der Finanzminister hat es heute auf den Punkt gebracht. Er ist erst mal Finanzminister.

Heuer: … und als solcher knauserig.

Linnemann: Das muss ein Finanzminister, glaube ich, sein. Ich glaube, wenn Herr Schäuble nicht knauserig wäre, hätten wir die schwarze Null nicht und könnten nicht bald in den Schuldenabbau einsteigen. Ich meine, es gibt viele Länder, nicht nur in Deutschland Bundesländer, auch in Europa, die die niedrigen Schulden nutzen, um das Geld noch mal richtig rauszuhauen. Insofern muss ein Finanzminister knauserig sein. Nur er ist halt auch Mitglied meiner Partei und sitzt im Präsidium, und da werden wir eine Debatte führen. Das Wahlprogramm wird im Juni abgeschlossen sein und verabschiedet werden, und bis dahin ist die Frage geklärt.

"Diejenigen, die für diesen Sozialstaat da sind, müssen in den Mittelpunkt gerückt werden"

Heuer: Und da wollen Sie noch ein paar mehr Milliarden rausholen?

Linnemann: Ja! Wir haben einen Beschluss in der Union, dass ein Drittel der Steuermehreinnahmen für Steuerentlastungen zur Verfügung gestellt werden, und ich gehe davon aus, dass dieser Betrag bei über 15 Milliarden Euro liegt, und darüber wird zu diskutieren sein. Entscheidend, Frau Heuer, ist aber am Ende das Signal, weil ich glaube, der Knackpunkt ist, dass diese Große Koalition in den letzten Jahren objektiv gesehen, meiner Meinung nach, den Sozialstaat unterstützt hat, sogar noch ausgeweitet hat. Aber diejenigen, die für diesen Sozialstaat da sind, die mit ihren Steuern den bezahlen, die haben wir meines Erachtens vernachlässigt und die müssen jetzt in den Mittelpunkt gerückt werden.

Heuer: Der Mittelstand, das sind die unteren und die mittleren Einkommen. Was würde das denn für einen normalen Bürger bedeuten, wenn Sie Ihre Versprechen tatsächlich in die Tat umsetzen könnten?

Linnemann: In unserem Konzept kommen wir immer auf Entlastungen von mindestens 15 Prozent bis 25 Prozent, je nachdem. Gerade Familien mit vielen Kindern, Alleinerziehende spüren das, wenn wir an diesen Mittelstandsbauch herangehen, weil wir jetzt seit 10, 15 Jahren die Tarifkurve nicht angepasst haben. In den letzten zwei, drei Jahren haben wir das gemacht an die Inflation, Stichwort Kalte Progression, aber davor haben wir es jahrelang nicht gemacht, und meine Partei hat 2003 noch unter Friedrich Merz ein Steuerkonzept diskutiert, dann unter Paul Kirchhof, und seitdem haben wir diesen Tarif nicht signifikant angepasst und das muss jetzt nachgeholt werden.

Heuer: Das ist richtig und darüber beklagen sich ja auch viele Bürger und die würden Ihnen jetzt sagen, das verspricht die CDU aber schon wahnsinnig lang, glauben wir nicht mehr.

Linnemann: Ja. Ich glaube, bei der letzten Wahl wurde es nicht versprochen. Wo Sie Recht haben ist und es stimmt auch, was der Bürger da denkt, dass immer andere Gründe vorgezogen wurden. Erst war es die Energiewende, dann war es die Eurokrise, dann kam Griechenland, Irland, Portugal und wurde vorgezogen als Grund. Dann kam die Flüchtlingskrise und jetzt ist Schluss mit dem Vorziehen von anderen Gründen. Wir haben eine Null-Zins-Politik. Das heißt, er spart signifikant viel an Zinsdienst, und auf der anderen Seite sprudelnde Steuereinnahmen. Wir haben von heute 730 Milliarden eine Zunahme von 120 Milliarden in den nächsten vier Jahren, und dieses Geld, finde ich, zu einem Drittel gehört den Steuerzahlern in Deutschland, nämlich diejenigen, die überhaupt erst diese Umverteilung, diese soziale Gerechtigkeit möglich machen.

Heuer: Nun sagt der Bundesfinanzminister, mit dem Sie diesen Dissens haben, was die Höhe des Geldes angeht, dass zum Beispiel die Flüchtlinge, das kommende Aus für den Soli, der Länderfinanzausgleich, wo der Bund die Länder deutlich entlasten muss, dass all das viel Geld kostet, und zwar im Bund. Hat er da nicht Recht?

Linnemann: Natürlich kostet das viel Geld und deswegen habe ich ja auch gesagt, dass ein Drittel genau dafür zur Verfügung gestellt werden muss, und da reden wir auch über 30, 40 Milliarden Euro. Aber wo es keinen Dissens gibt, sondern Konsens, dass erstens der Mittelstandsbauch abgeflacht wird und zweitens der Spitzensteuersatz später greift, weil mittlerweile Millionen von Arbeitnehmern den Spitzensteuersatz zahlen, obwohl sie sich gar nicht reich fühlen. Und dieses beides kostet Geld. Das wird mehr als 15 Milliarden kosten. Ob es dann 20 sind oder wieviel auch immer, muss man dann sehen. Aber ich möchte gerne, dass die Politik aus der Glaubwürdigkeitsfalle rauskommt. Ich glaube, wir haben die Chance, gerade jetzt beim Thema Steuern, wenn wir eine echte Steuerstrukturreform machen, dass die Menschen sagen, ja, endlich haben Sie Recht, Sie haben was für uns getan, und genau das möchte ich erreichen.

"Ich kann in Aussicht stellen, dass es eine Steuerreform gibt."

Heuer: Sie haben Merz und Kirchhof, die beiden Namen schon genannt. Versprechen Sie den Bürgern, sollte die Union weiter regieren im Bund, die berühmte Bierdeckel-Steuerreform?

Linnemann: Nein, das kann ich nicht versprechen. Politiker sollten auch sehr, sehr vorsichtig sein mit Versprechen. Aber ich kann in Aussicht stellen, dass es eine Steuerreform gibt, weil faktisch alle Parteien dieses Thema auf ihrem Radarschirm haben und der Finanzminister selbst hier Handlungsbedarf sieht. Das hat er emotional, finde ich, heute sehr gut in der Pressekonferenz auf den Punkt gebracht. Deswegen bin ich guter Dinge, dass wirklich auch jetzt die Steuerreform kommt.

Heuer: Carsten Linnemann, Chef der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, im Deutschlandfunk. Danke schön.

Linnemann: Herzlichen Dank.

