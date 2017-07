In Stuttgart kann die Luftverschmutzung notfalls auch mit Fahrverboten eingedämmt werden. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat entschieden, dass der Plan der Landesregierung, Dieselfahrzeuge nachrüsten zu lassen, nicht ausreicht.

Der Gesundheitsschutz ist nach Angaben des Stuttgarter Verwaltungsgerichts höher zu bewerten als Interessen der Dieselfahrer. Das Land dürfe sich nicht darauf verlassen, dass die Industrie handele. Fahrverbote seien das wirksamste Mittel, um die seit Jahren hohe Belastung mit giftigem Stickstoffdioxid zu vermindern. Die Richter verurteilten das Land Baden-Württemberg dazu, den neuen Luftreinhalteplan für Stuttgart zu überarbeiten, weil dieser die Luft nicht schnellstmöglich verbessere. Dazu sei das Land aber verpflichtet. Zwar enthalte auch der vorgelegte Plan Fahrverbote, diese seien aber nicht umfassend genug.

Erfolg für die Deutsche Umwelthilfe

Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Sie wollte erreichen, dass die Landesregierung in Stuttgart wegen gesundheitsgefährdender Stickoxide ein komplettes Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge verhängt, selbst wenn diese der Euro-6-Norm entsprechen. Ob und wann die Fahrverbote tatsächlich kommen, gilt als offen. Der Rechtsstreit könnte zunächst vor dem Bundesverwaltungsgericht weitergehen.

Umweltministerin Hendricks sieht sich bestätigt

Bundesumweltministerin Hendricks sagte dem Deutschlandfunk, das Urteil bestätige ihre Auffassung, dass es hohe Zeit sei, dass die Automobilindustrie in eigener Verantwortung dafür sorge, dass es nicht zu Fahrverboten komme. "Ich habe eigentlich immer davor gewarnt, dass man nicht einfach so weiter machen kann", sagte Hendricks. "Die Automobilindustrie und auch der Kollege Verkehrsminister hätten sicherlich ein bisschen früher auf mich hören können."

Landesregierung von Fahrverboten abgewichen

Ursprünglich waren in einem Luftreinhalteplan für Stuttgart teilweise Fahrverbote geplant. Mittlerweile setzt die Landesregierung aber darauf, dass eine Nachrüstung älterer Diesel-Autos ausreicht. "Wir wollen Fahrverbote in Stuttgart vermeiden - und ich bin zuversichtlich, dass das gelingt", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor dem Urteil.

Stickstoffdioxid-Belastung in Deutschland (picture-alliance/ dpa-infografik/ J. Reschke, M. Beils )

Zu hohe Belastungen in Dutzenden Städten

Für die Entscheidung des Stuttgarter Verwaltungsgerichts dürften sich auch andere deutsche Großstädte interessieren, die ähnliche Probleme haben. In fast 50 Städten hat das Umweltbundesamt im vergangenen Jahr zu hohe Belastungen gemessen, häufig aber nur an einzelnen Straßen oder Plätzen.

Auch in München wird gerade über Fahrvebote für Dieselautos diskutiert. Nach einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs muss das Land Bayern bis Ende des Jahres ein Konzept vorlegen, wie die Grenzwerte eingehalten werden können. Insgesamt hat die Deutsche Umwelthilfe gegen die Luftreinhaltepläne von mehr als zwei Dutzend Städten vor Verwaltungsgerichten geklagt.

Gesundheitsproblem Stickstoffdioxid

Stickoxide gelangen aus Verbrennungsprozessen zunächst meist in Form von Stickstoffmonoxid in die Atmosphäre. Dort reagieren sie mit dem Sauerstoff in der Luft auch zum giftigen Stickstoffdioxid. Er kann Schleimhäute angreifen, zu Atemproblemen und Augenreizungen führen sowie Herz und Kreislauf beeinträchtigen. Nach Zahlen der Europäischen Umweltagentur hat im Jahr 2012 Stickstoffdioxid in Deutschland 10.400 Todesfälle verursacht.