Olaf Scholz hat sich entschuldigt. Spät ist das passiert, aber immerhin hat Hamburgs Erster Bürgermeister diesen Schritt getan. Das ist gut so. Selbstverständlich war das für ihn aber wohl nicht. In den letzten Tagen war unter den Genossen an der Elbe betont worden: Eigentlich trage er ja gar keine Schuld, sondern diejenigen, von denen die Gewalt ausging. Das ist richtig. Trotzdem war es Olaf Scholz, der den G20-Gipfel in Hamburg wollte und immer wieder beteuert hatte, es würde alles gar nicht so schlimm werden, das Sicherheitskonzept sei perfekt, so perfekt, dass ein vorsichtiger Taktiker wie Olaf Scholz schließlich sogar ein Garantieversprechen in Sachen Sicherheit aussprach.

Ein Befreiungsschlag ist dem Bürgermeister dadurch aber nicht geglückt. In seiner Regierungserklärung folgte auf die Entschuldigung sofort eine Verteidigung des Sicherheitskonzepts. Eines Konzepts, das am letzten Wochenende grandios scheiterte, als sich im Schanzenviertel die Rauchschwaden mit den Tränengaswolken mischten.

Keine Priorität auf dem Schutz der Bürger

Olaf Scholz sollte endlich eingestehen, dass Warnungen vor genau diesen Zuständen nicht gehört wurden, dass im angeblich so perfekten Sicherheitskonzept der Sicherung des Gipfels und seiner Gäste eine höhere Priorität eingeräumt wurde als dem Schutz der Hamburger Bürgerinnen und Bürger.

Das SEK, das sich am Freitagabend per Hubschrauber ins Schanzenviertel abseilte, konnte erst zweieinhalb Stunden nach dem Ausbruch der Gewalt eingreifen. Priorität hatte die Sicherung des Konzerts in der Elbphilharmonie. Hundertschaften am Rande des Schanzenviertels weigerten sich nach Recherchen des Abendblatts, einzugreifen, erschöpft durch Schlafmangel und die Angriffe durch Steinewerfer.

Sicher: Hamburgs Polizeipräsident Ralf-Martin Meyer hat andere Erklärungen parat. Demnach hat eine Gruppe von acht Gewalttätern auf dem Dach eines einziges Hauses den Einsatz stundenlang verzögert. Dumm nur, dass die Polizei schon im Vorfeld vom Hauseigentümer auf genau diese Gefahr aufmerksam gemacht worden war. Der Haustürschlüssel lag auf der Wache des Schanzenviertels. Und warum hatte sich die Polizei überhaupt aus dem Viertel zurückgezogen?

Überzeugende Antworten ist die Polizeiführung bis heute schuldig. Das schürt Misstrauen im Schanzenviertel, Misstrauen gegenüber der Polizei, das so oft beklagt wird.

Olaf Scholz täte gut daran, seiner Entschuldigung auch eine akribische Aufarbeitung der Vorgänge folgen zu lassen. Der geplante Sonderausschuss wird aber wohl vor allem das Ziel haben, die Gewalttaten zu untersuchen. Das ist zwar richtig. Aber auch mögliche Fehler der Polizei müssen untersucht werden, die Übergriffe auf friedliche Demonstranten, die Behinderung von Journalisten und Anwälten.

Erst wenn auch das passiert, ohne parteipolitisch getriebene Schuldzuweisungen, kann wieder das Vertrauen in einen Bürgermeister Olaf Scholz wachsen, das durch den G-20-Gipfel verloren gegangen ist.

Axel Schröder (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Axel Schröder, geboren 1971 in Uelzen / Niedersachsen, hat in Göttingen und Berlin Soziologie, Politik, Jura und Publizistik studiert. Nach Stationen bei der "taz" und dem "Freitag" arbeitet er seit 2003 als freier Hörfunkjournalist. Seit vier Jahren berichtet er als Landeskorrespondent von Deutschlandradio aus Hamburg.