Im Europäischen Parlament steht heute die abschließende Abstimmung über die Verschärfung der Entsenderichtlinie an.

Nach der Reform müssten entsandte und einheimische Arbeitnehmer künftig nach einem Jahr gleich bezahlt werden. Wie die Zeitung "Die Welt" berichtet, befürchtet die deutsche Wirtschaft dadurch Nachteile. Die Umsetzung der Richtlinie werde den Binnenmarkt schwer beschädigen, es drohten Rechtsunsicherheit und Bürokratie, heißt es in einem Brief der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. So könnte es in Zukunft einfacher sein, Mitarbeiter ins Nicht-EU-Ausland zu schicken, als sie innerhalb der Europäischen Union einzusetzen.



Deutsche Firmen haben laut "Welt" 2016 rund 260.000 Mitarbeiter ins EU-Ausland geschickt. Das sind europaweit die zweitmeisten. Auf Platz eins steht Polen.

