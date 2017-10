In der Europäischen Union gibt es eine Einigung auf neue Regeln für den Einsatz von Arbeitnehmern in anderen Ländern.

Wie EU-Sozialkommissarin Thyssen mitteilte, verständigten sich die Arbeits- und Sozialminister am Abend in Luxemburg auf einen Kompromiss über die sogenannte Entsenderichtlinie. Demnach müssen EU-Bürger, die von ihren Firmen ins Ausland geschickt werden, künftig grundsätzlich denselben Lohn erhalten wie Einheimische. Das Transportgewerbe bleibt zunächst davon ausgenommen. - In der bisherigen Entsenderichtlinie von 1996 sind bereits Mindeststandards wie die Bezahlung des geltenden Mindestlohns vorgeschrieben. Gewerkschafter beklagen jedoch Schlupflöcher und Missbrauch.