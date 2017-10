Der EU-Beschluss uzur Reform der Entsenderichtlinie ist auf geteiltes Echo gestoßen.

Bundesarbeitsministerin Barley begrüßte die Entscheidung als Durchbruch gegen Lohndumping in der EU. Nun gelte das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Der Deutsche Arbeitgeberverband äußerte sich dagegen kritisch. Ebenso der Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisierte, der Kompromiss falle bei Weitem nicht so günstig für Beschäftigte aus wie der Entwurf des Europa-Parlaments. Die Arbeits- und Sozialminister der EU hatten sich gestern Nacht auf neue Regeln für den Einsatz von Arbeitnehmern aus anderen EU-Staaten geeinigt. Ziel ist es, Lohndumping zu verhindern. Polen, Ungarn, Litauen und Lettland akzeptieren allerdings den Kompromiss nicht.