Arbeitnehmer, die von ihren Firmen in ein anderes EU-Land geschickt werden, sollen künftig grundsätzlich denselben Lohn erhalten wie ihre dortigen einheimischen Kollegen.

Das sieht eine Reform der so genannten Entsenderichtlinie vor, auf die sich die Mehrheit der EU-Sozialminister am Abend in Luxemburg geeinigt hat. Entsendungen sollen zudem auf maximal 18 Monate begrenzt werden. Das Transportgewerbe bleibt von den neuen Regeln zunächst ausgenommen.



Mit der Reform soll Lohndumping verhindert werden. Bisher ist es erlaubt, dass Arbeitnehmer im EU-Ausland zu den Konditionen ihrer Heimatländer arbeiten - Bauarbeiter zum Beispiel aus Rumänien verdienen so deutlich weniger als ihre deutschen Kollegen auf derselben Baustelle. Gewerkschafter kritisieren, ausländische Arbeitnehmer würden ausgebeutet, und gleichzeitig örtliche Sozialstandards ausgehöhlt.



Vor allem Frankreich beharrte nun auf strengeren Regeln. Osteuropäische Länder kritisierten dagegen, westliche Staaten wollten ihre Arbeitsmärkte abschotten. Ungarn, Litauen, Lettland und Polen lehnten den Kompromiss auf dem Treffen der EU-Sozialminister ab.