Bundesentwicklungsminister Müller fordert eine Aufstockung seines Etats um eine Milliarde Euro in diesem Jahr.

Der CSU-Politiker sagte der Zeitung "Welt", er wolle das Rückkehrerprogramm für Flüchtlinge "Perspektive Heimat" ausbauen und in Ländern rund um Syrien mehr Jobs schaffen. Auch für die Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika benötige er mehr Geld. Müller betonte, die Summe sei nur ein Bruchteil dessen, was man für Flüchtlinge in Deutschland einsetzen müssen.



Im vergangenen Jahr lag der Etat des Entwicklungsministeriums bei 8,5 Milliarden Euro. Für eine Million Flüchtlinge in Deutschland müssen Bund, Länder und Kommunen nach Angaben Müllers derzeit im Jahr rund 25 Milliarden Euro einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.