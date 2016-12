Entwicklungshilfe EU fordert mehr Eigenverantwortung Afrikas

Das Logo der Afrikanischen Union (dpa picture alliance / EPA/SOLAN KOLLI)

Die afrikanischen Staaten sollten nach Meinung der EU-Kommission mehr für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung ihres Kontinents tun.

Entwicklungskommissar Mimica sagte dem Evangelischen Pressedienst, die EU werde sich zwar auch in Zukunft stark in Afrika engagieren. Lösungen für Entwicklungsprobleme könnten aber niemals von außen aufgezwungen werden. Mimica appellierte an Organisationen wie die Afrikanische Union und die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas, auf lange Sicht stärker Verantwortung und Führung zu übernehmen. Auch sie hätten ein Interesse daran, die Migration nach Europa einzudämmen. Andernfalls gingen Afrika zu viele talentierte Menschen verloren.