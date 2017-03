Bundesentwicklungsminister Müller und Verteidigungsministerin von der Leyen plädieren für eine stärkere Unterstützung für Afrika.

Auf einer Konferenz in Berlin sagte Müller, der deutsche und europäische Einsatz für den Kontinent dürfe nicht in dem bisherigen Schneckentempo weitergehen. Von der Leyen forderte die europäischen Partner auf, Entwicklungshilfe und Sicherheitspolitik besser aufeinander abzustimmen. In Deutschland funktioniere die Verzahnung beider Bereiche schon gut, meinte die CDU-Politikerin. In Europa könne sie noch besser werden.



Der Präsident des Europaparlaments, Tajani, forderte Milliardeninvestitionen in Afrika und den Aufbau von sogenannten Flüchtlingsstädten. Andernfalls könnten in den nächsten zehn Jahren 10, 20 oder sogar 30 Millionen Einwanderer in die Europäische Union kommen, sagte er der Zeitung "Die Welt".