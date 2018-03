Die neue Bundsregierung schafft das Amt eines Beauftragten für internationale Religionsfreiheit.

Die Stelle werde beim Entwicklungsministerium angesiedelt sein, kündigte der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Bundestag, Kauder, auf einer Kundgebung in Nürnberg an. Das Amt werde in der kommenden Woche besetzt.



Kauder rief die Christen in Deutschland dazu auf, Verletzungen der Religionsfreiheit nicht hinzunehmen. Dies sei etwa der Fall, wenn geflohene Christen in Flüchtlingsunterkünften von Menschen anderer Religionen angegriffen würden.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.