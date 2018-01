In der Demokratischen Republik Kongo leiden die Menschen unter der schwersten Cholera-Epidemie seit 20 Jahren.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen spricht von mehr als 55.000 Erkrankten allein im vergangenen Jahr. Fast 1.200 Menschen seien bereits an den Folgen der Cholera gestorben.



Besonders problematisch sei die Verbreitung der Krankheit in der Landeshauptstadt Kinshasa. Es fehle an Trinkwasser, Sanitäranlagen und medizinischer Infrastruktur, um auf den Ausbruch reagieren zu können. In der dichtbesiedelten Millionenstadt sei nun rasche Hilfe erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.