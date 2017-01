Erasmus-Programm Wanka spricht von Erfolgsgeschichte

Eine Studentin liest ein Buch über Erfahrungen mit dem Erasmus-Programm (Jens Kalaene/dpa)

Bundesbildungsministerin Wanka hat bei der 30-Jahr-Feier des Studenten-Austauschprogramms Erasmus an das Wirken Europas erinnert.

Der friedliche Austausch mit anderen Kulturen und das freie Reisen in andere Länder sei eine große Errungenschaft, nach der sich viele andere Staaten sehnten, erklärte die CDU-Politikerin auf einer Fest-Veranstaltung in Berlin. Es fordere eine gemeinsame Anstrengung, auch emotional deutlich zu machen, was die Menschen an Europa hätten. Bundeskanzlerin Merkel erklärte in einer Video-Botschaft anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Erasmus-Programms, ein Auslandsaufenthalt erfordere Mut, sich auf Neues einzulassen und dieser Mut werde stets belohnt. Sie appellierte an die Studenten, sich der eigenen Verantwortung für das Projekt Europa bewusst zu werden.