Durch das schwere Erdbeben im Osten Taiwans sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Bei den Toten handelt es sich nach offiziellen Angaben um Angestellte eines Hotels, das durch die Erdstöße zum Einsturz gebracht wurde. 144 Menschen wurden verletzt.



Das Beben hatte verschiedenen Quellen zufolge eine Stärke von mindestens 6,0. Es ereignete sich an der Ostküste Taiwans nahe der Stadt Hualien.



In der Gegend hatte die Erde schon in den vergangenen Tagen wiederholt gebebt. Taiwan liegt am seismisch besonders aktiven Pazifischen Feuerring.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.