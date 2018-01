Der Weltklimarat (IPCC) hält das ehrgeizigere der im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Ziele offenbar für kaum noch einzuhalten. 2015 war verabredet worden, die Erwärmung "möglichst" auf 1,5 Grad, "mindestens" aber auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Das erste Ziel rückt nun immer mehr in weite Ferne.

Vergleichsmaßstab war nach dem damaligen Beschluss der UNO-Klimakonferenz das vorindustrielle Zeitalter. Das 1,5-Grad-Ziel sei "mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit jenseits des Erreichbaren", zitiert die Berliner "Tageszeitung" aus einem bisher unveröffentlichten Entwurf der "Zusammenfassung für Entscheidungsfinder" eines neuen Berichts der weltweit führenden Klimawissenschaftler. Dem Entwurf zufolge, der noch überarbeitet und im Herbst veröffentlicht werden soll, wird die aktuelle Politik der beteiligten Staaten dafür verantwortlich gemacht. Weiter heißt es darin:



"Beim jetzigen Tempo der Erwärmung würde die globale Mitteltemperatur die 1,5-Grad-Schwelle in den 2040er Jahren erreichen". Der Unterschied zwischen 1,5 und zwei Grad Erwärmung hätte demnach schwerwiegende Folgen: Mehr starke Stürme, einen um zehn Zentimeter höheren Meeresspiegel, eventuell den unumkehrbaren, langsamen Verlust des Eises in Grönland und der West-Antarktis, verstärktes Aussterben von Pflanzen, Fischen, Insekten und Wirbeltieren sowie ein höheres Risiko von Armut, Unterernährung und Krankheit.



Die einzige Chance, um doch noch eine Stabilisierung innerhalb des 1,5-Grad-Rahmens zu erreichen, läge nach Einschätzung der Forscher darin, das Treibhausgas CO2 aktiv aus der Atmosphäre herauszufiltern, zitiert die "taz" weiter aus dem Text. Das müsse allerdings sehr schnell und in sehr großem Maßstab erfolgen. Dies sei unrealistisch, auch weil beispielsweise der Flächenbedarf für erforderliche Aufforstungen mit den Bedürfnissen der Landwirtschaft kollidiere.

