Der türkische Staatspräsident Erdogan plant nach eigenen Angaben einen baldigen Auftritt in Europa.

Dieser werde noch vor dem Verfassungsreferendum Mitte April stattfinden, erklärte er am Abend in einem Fernsehinterview mit dem staatlichen Sender TRT. Welches Land er besuchen will, sagte Erdogan nicht. Zugleich appellierte er an die Millionen im Ausland lebenden Türken, wählen zu gehen, egal welche Hindernisse es gebe.



Die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker im Ausland haben in den vergangenen Tagen zu massiven Irritationen im Verhältnis zu Ankara geführt. Eine für Samstag geplante Veranstaltung mit Außenminister Cavusoglu in Rotterdam wurde abgesagt, nachdem der Vermieter der Räumlichkeiten seine Erlaubnis zurückgezogen hatte.