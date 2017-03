Der türkische Staatspräsident Erdogan plant vor dem Verfassungsgreferendum Mitte Mai einen Auftritt im europäischen Ausland.

Welches Land er besuchen will, sagte Erdogan im Fernsehinterview mit dem staatlichen Sender TRT nicht. Er appellierte an die Millionen im Ausland lebenden Türken, wählen zu gehen, egal welche Hindernisse es gebe.



Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland haben in den vergangenen Tagen zu massiven Irritationen zwischen Berlin und Ankara geführt, einige wurden verhindert. Bei der "Union Europäisch-Türkischer Demokraten", die Erdogans AK-Partei nahesteht, stieß das auf Kritik. Vorstandsmitglied Güven sagte im Deutschlandfunk, wenn die in Deutschland wahlberechtigten Türken über die geplante Verfassungsreform in ihrer Heimat abstimmen dürften, müsse man auch zulassen, dass die Parteien die Wähler informierten.